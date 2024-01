Politik Abonnement

Dansk F-16-donation bliver flere måneder forsinket: Ukrainerne er ikke klar

De første seks ukrainske piloter er i luften over Skrydstrup og kan muligvis være klar til at flyve F-16 i kamp før foråret. Ifølge Forsvarsministeriet kommer det dog til at gå langsommere med de seks fly, som skulle have været leveret omkring nytår.