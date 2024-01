Politik Abonnement

Snart skal de kæmpe mod russerne: Nu er ukrainske piloter for første gang i luften med danske F-16

Efter at have gennemgået grundlæggende træning er seks ukrainske piloter gået ombord i danske F-16, som de nu flyver i praksis. I forhold til de sovjetiske kampfly er det som at gå fra en gammeldags telefon til en smartphone, siger tidligere instruktør.