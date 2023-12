Politik Abonnement

Dansk energiø giver kæmpe sårbarhed: Angreb kan give »total strømafbrydelse« i det kontinentale Europa

Efter Nord Stream-sabotagen fik myndighederne travlt med at afdække risikoen ved en kommende danske energiø i Nordsøen. Berlingskes aktindsigt i arbejdet viser, at konsekvenserne af et angreb kan blive katastrofale langt ud over Danmarks grænser.