Opinion Abonnement

Løkke afviste Rwanda-løsning som »fatamorgana«. Nu øjner S-minister europæisk opbakning til ideen

Rwanda-modellen er blevet udskældt og afvist som urealistisk. Men nu åbner toneangivende EU-lande for tilsvarende modeller. Det er »ekstremt vigtigt«, at Tyskland nu fører an i en europæisk diskussion, mener udlændingeminister Kaare Dybvad Bek.