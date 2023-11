Synspunkter Abonnement

Muslimske barnebrude bliver stadig gift i Danmark: »Det værste tilfælde var en pige på 14 år, som blev gift med en mand i 40erne«

Afskaffelsen af kongebrevene forhindrer ikke, at barnebrude bliver islamisk gift i Danmark. Det fortæller Anita Johnson, der er leder af et krisecenter for udsatte kvinder og årligt modtager stribevis af mindreårige, muslimske brude, der er flygtet fra deres mand.