Helle Thorning-Schmidt: Man skal være et ordentligt menneske, hvis man skal være formand for Venstre. Det er Troels Lund Poulsen ikke

Man skal være et ordentligt menneske, hvis man skal være formand for et fint, gammelt parti som Venstre, lyder det fra Helle Thorning-Schmidt i dette ekstra afsnit af »Østergaards salon«.