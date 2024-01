Litteratur Abonnement

Mænd må ikke vise følelser. »Vi går en tur, sætter os til at onanere, spiller computerspil eller går i byen«

Forfatteren Daniel Dalgaard har haft det svært med sin far. Ligesom mange andre mænd fra hans generation ønsker han at være en anden slags mand end hans egen far. Men nutidens mænd sidder fast i traditionerne. De skal stadig være »den rolige klippe«, lyder det fra Dalgaard i interview med Berlingske.