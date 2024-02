Litteratur Abonnement

Gimme, Gimme, Gimme! Ny ABBA-bog får dig til at danse, men ikke af den grund, du tror

Anmelderen tøver ikke med at kalde ny ABBA-bog for et mesterværk, fordi den handler om så meget mere end bare Agnetha, Anni-Frid, Björn og Benny. Der er dog en enkelt detalje, der gør, at den ikke kommer helt op på seks stjerner.