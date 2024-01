Ledere Abonnement

Berlingske mener: I dag føres monarkiet ind i en helt ny fremtid

Det er ikke sket siden 1146, at en dansk monark frivilligt forlader tronen. Men det sker i dag, hvor dronning Margrethe II træder tilbage, og Frederik 10. bliver konge. Det kan tage en snert af mystikken fra Kongehuset, at monarker ikke længere per definition dør i den rolle, de fødes til. Men vi må tage det med som en styrke i en ny tid.