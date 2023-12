Kulturkommentar Abonnement

Kommentar: Ja, uha, du er stærk. Men derfor kan du godt opføre dig ordentligt i mit fitnesscenter

Min krop og mit tilhørende sind er mit tempel, og jeg vil have ro og orden, når jeg besøger et fitnesscenter. Men her er hensynet til andre efterhånden en saga blot. Nu står den på gangsterlook og miniundertrøjer til mændene og numseleggings til damerne. Jeg har fået nok.