Kultur Abonnement

Tivoli-direktør kæmper for Fredagsrock og fyrværkeri: »Jeg synes egentlig, vi giver meget tilbage til København«

Tivoli står over for en afgørelse, der kan stække havens muligheder for at afvikle udendørs rockkoncerter og fyrværkeri. Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, er træt af den kritik, der har ramt den gamle have. Hun har en plan – og den fortsætter hun ufortrødent.