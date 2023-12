Leif Sylvester siger: »For mig er det ikke et fremskridt, at kommunikation går så hurtigt. I gamle dage var nogle konflikter jo løst, inden de kom i avisen, og på den måde nåede de ikke at eskalere. Pressen har et stort ansvar for, hvordan verden ser ud, både fordi de skal være først med alt, og fordi de altid går efter yderpunkterne.« Fold sammen

Læs mere