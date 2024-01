Kultur Abonnement

DR retter i udskældt program:»Jeg føler mig provokeret som dokumentarist«

Nu må DR igen forsvare dokumentaren om den 17-årige Farhad Tobers forsvinden. Der er atter opdaget en graverende fejl i udsendelsen. Danmarks Radio sætter troværdigheden over styr, mener dokumentarfilminstruktør over for Berlingske.