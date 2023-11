Kronikker Abonnement

Søren Egemar Knudsens far blev kastebold i systemet de sidste dage af sit liv: I dag stiller han sig selv det samme spørgsmål igen og igen

Vores sundhedsvæsen er blevet så presset, at det opstiller rigide regler og procedurer for at lindre overbelastningen i sit eget væsen. Man ferielukker centrale hjælpemiddelafsnit – men glemmer, at døden ikke holder ferie. Det oplevede min far i sin sidste tid.