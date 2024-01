Kongehus Abonnement

For 20 år siden begik hun en fejl i sine forberedelser. Nu står Natasja Crone over for en historisk prøve: »Det er ingen tvivl om, at det her bliver det største«

Natasja Crone er blevet det ansigt, som danskerne forventer at se ved store kongelige begivenheder. Nu står hun over for en af sine største tv-begivenheder i 20 år. Det bliver knald eller fald, lyder det i interview med Berlingske: »Vi har kun på fredag.«