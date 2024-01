Kongehus Abonnement

Berlingskes kongehuskommentator: Her er dagens emotionelle højdepunkt

Vemod, glæde og suset af historien. Berlingskes kongehuskommentator, Jakob Steen Olsen, ser tilbage på dagen, der gav os en ny konge. Han forudser, at der nu venter en livsvigtig balancegang for det nye kongepar: Det moderne over for traditionen.