Sverige skal snart være vært for melodigrandprix. Israels deltagelse er en større risikofaktor end nogensinde – især i Malmø

Der ligger i en skæbnens ironi i, at det land i den vestlige verden, som har bestræbt sig mest på at byde indvandrere velkommen, på at være en humanitær stormagt, nu er et land, der bliver beskrevet som specielt antimuslimsk og et mål for jihadister.