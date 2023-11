Kommentatorer Abonnement

Studerende: Privilegieblindheden blandt unge studerende er skræmmende

At få en gratis billet til en videregående uddannelse, takket være skatteyderne, er som at vinde i det store lotteri – bare uden at skulle købe en lottokupon. Men dette »guldmedlemskab« kommer med et ansvar for at give tilbage til samfundet.