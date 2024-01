Kommentarer Abonnement

Mette Reissmann svarer Tom Jensen: Endnu en midaldrende mands syn på ligestilling

Kun hver 10. topleder er kvinde. Det er et udtryk for nogle ubevidste fordomme, som systematisk frasorterer kvinder til topposterne. Det er ikke bare en udfordring for kvinderne, men for hele det danske erhvervsliv.