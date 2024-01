Kommentarer Abonnement

Martin Sollie er homoseksuel: Nu er bøssernes drøm om børnefamilien en saga blot

Med lukningen af Dansk International Adoption forsvinder min og andre danske bøssers sidste mulighed for lovligt at skaffe børn. Det er derfor essentielt for ligestillingen i Danmark, at vi genovervejer muligheden for at legalisere surrogati i både en altruistisk og kommerciel form.