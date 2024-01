Kommentar Abonnement

Vores moderne kongehus forener os på en helt speciel måde: Det er det bedste af Danmark

Danmark kan med sine fonde, virksomheder, organisationer og myndigheder i fællesskab løse mange flere af de udfordringer, som flygtninge og migranter dagligt står overfor, for eksempel med uddannelse, sundhed og vand. I stedet for konstant at polarisere og problematisere i vores egen andedam kan vi blive en del af løsningen der, hvor der virkelig er brug for det. Det er bedst for alle.