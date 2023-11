Internationalt Abonnement

Vesten afslørede Putins bluff. Så nu tager Rusland atomtruslen til næste niveau: »Folk har mistet frygten for krig«

Putin har lige skruet endnu to takker op for atomtruslerne. Vesten skal skræmmes til at trække sig radikalt tilbage – og ikke kun fra Ukraine, siger toprådgiver.