Martas selvmordsbesked havnede i spammappen. Nu anklager hendes mand »dødshjælpsparadis«

»Pro-life«-aktivister demonstrerer uden for hospitalet i Udine, hvor Eluana Englara i 2009 fik aktiv dødshjælp efter i årevis at have ligget i koma. Den unge kvinde blev et symbol på kampen for eutanasi, men Italien har aldrig fået reguleret det ømfindtlige spørgsmål. Det skaber både debat og absurde situationer. Fold sammen

