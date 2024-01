Internationalt Abonnement

Han sejlede i succes og hånede Putins regime. Alligevel blev han russisk spion. Det begyndte med en video af en påstået voldtægt

Efter en række ydmygende år er de russiske spiontjenester på vej tilbage til Europa, farligere end nogensinde. Et af de store mysterier er, hvordan det lykkes dem at hverve ellers Putin-kritiske personer som agenter. Men i Estland har de måske fundet et svar – og en modgift.