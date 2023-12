Internationalt Abonnement

Han kæmpede mod »asyltsunamien« og vandt. Det skaber håb hos tyske venner

Højrepopulisten Geert Wilders blev for en del år siden kendt for sine stærke holdninger rettet mod islam, hvor han nød stor opmærksomhed i Danmark. Siden gled han i baggrunden. Indtil et chokvalg har ændret alt. Fra Tyskland kommer der en varm lykønskning.