EU er utilfreds med Danmark: I har ti dage til at ændre grænseregler

I EU-kontorerne i Bruxelles er der utilfredshed med Danmarks strenge lukning af grænserne.

I et brev til Danmark og fem andre lande beder Europa-Kommissionen nu om, at grænselukningerne omgående bliver lempet.

Sker det ikke inden for ti dage, vil EU gå rettens vej, hedder det i brevet. Det skriver blandt andre EU-mediet Politico.

»Vi tror, at vi kan finde løsninger med de pågældende medlemsstater uden at være nødt til at tage juridiske skridt, som kan tage lang tid,« sagde en talsmand for kommissionen tirsdag.

Europa-Kommissionen mener, at de grænselukninger, som Danmark, Belgien, Finland, Tyskland, Ungarn og Sverige har indført, er i strid med de retningslinjer for rejser mellem EU-lande, som landene blev enige om for cirka en måned siden.

I Bruxelles frygter man, at grænselukningerne rammer den frie bevægelighed for personer og varer for hårdt.

I januar udsendte Kommissionen retningslinjer, som anbefalede EU-landene at holde deres grænser åbne og blot »kraftigt advare« mod ikkenødvendige rejser. I anbefalingerne hed det også, at landene kan indføre testkrav og karantænekrav for indrejsende fra lande, hvor smitteniveauet er særligt højt.

De danske myndigheder kategoriserer alle andre lande i verden som »røde«. Det vil sige, at indrejse for turister ikke er tilladt. Udlændinge, der ikke har bopæl i Danmark, kan kun rejse ind, hvis de kan dokumentere et anerkendelsesværdigt formål og fremvise en negativ covid-19-test, der ved indrejsen ikke er mere end 24 timer gammel.

I sidste uge lukkede Danmark en række grænseovergange til Tyskland fuldstændigt for at kunne øge kontrollen med, hvem der forsøger at rejse ind i landet.

Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har udtalt, at hun frygter en situationen som tidligt i pandemien, hvor en række grænselukninger i Europa affødte en dominoeffekt og kaos ved flere grænser. Det skriver The Guardian.

Særligt mellem Tyskland og Østrig har grænselukning skabt diplomatiske stridigheder. Tyskland har indført streng kontrol af al trafik fra Tyrol, hvor den sydafrikanske virusvariant har spredt sig.

Det har blandt andet fået regeringen i Wien til at indkalde den tyske ambassadør i landet til en samtale, hvor han skulle forklare de grænselukninger, som østrigerne mener, forårsager »mere skade end gavn«.