Er han i gang med at lave en »fuld Stalin«? Voldsomme anklager mod Xi udstiller Kinas store problem

Analyse: Én for én forsvinder magtfulde politikere og rigmænd i Kina. Det øger risikoen for, at det værst tænkelige kan være ved at ske, og nu puster anonyme kilder til frygten.