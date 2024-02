Internationalt Abonnement

De står for al nødhjælpen i Gaza, og nu hvor støtten forsvinder, er der ingen til at tage over. Det kan ramme Israel som en boomerang

Israel har i årtier haft et horn i siden på UNRWA, der bliver betragtet som fjendtlig over for den jødiske stat. Men der er gode grunde til, at Jerusalem har tiet i ugevis om en gruppe ansattes forbindelse til terrorangrebet. Nu hvor land efter land trækker støtten, står Israel med et endnu større problem.