De kalder sig for »væslerne«. Nu kæmper de for livet i mørket under Gaza

Hamas siger, at de har gravet 500 kilometer tunneler under Gaza. Kampen om tunnelerne kan gøre forskellen på liv eller død for Hamas – og ødelægge Israels chancer for at besejre terrorgruppen. Men Israel har gjort forsøget før – og fejlet. Nu prøver de igen.