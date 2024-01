Internationalt Abonnement

Analyse: Rasende demonstranter på motorvejen er kun en forsmag. Vredens år er lige begyndt

Et vredens år er skudt i gang med et brag syd for grænsen. Landmændene spærrer vejene med deres traktorer, mens regeringen advarer mod ekstremisme. Tyskerne spørger sig selv, om der er grænser for demonstrationer.