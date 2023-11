Internationalt Abonnement

Analyse: Israel har ventet 18 dage på sin planlagte storoffensiv – snart kan vinduet lukke i

Befolkningen kræver et resolut og potent modsvar. Militæret er klar til at levere det. Og den israelske regering ved bedre end nogen anden, at dens vindue for at gennemføre en storstilet landoffensiv snerper til. Så hvorfor slår den ikke til?