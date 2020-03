Hongkong havde fuld kontrol med coronavirus. Men så sænkede de paraderne

Det var en af de få succeshistorier i verdens kamp mod coronavirussen.

For selv om Hongkong er både trang og fyldt med millioner af indbyggere, der bor i overfyldte lejlighedskomplekser, så havde Hongkong fået styr på udbredelsen af coronavirussen – endnu inden den ramte for alvor – og kun få var blevet smittet

Nu er succeshistorien vendt til fortællingen om, at man ikke skal undervurdere coronavirussen. For der gik ikke mange dage, fra Hongkongs myndigheder i begyndelsen af marts lempede på restriktionerne, til coronavirussen slog til igen.

Statistikkerne, der i begyndelsen af marts viste blot 150 smittede, er nu vendt på hovedet, så fire er døde, og flere end 450 er smittede – og kurven går op, fortæller CNN.

Brudt optimisme

Bag den brudte optimisme gemmer sig en regeringsbeslutning fra begyndelsen af marts om, at man igen ville åbne byen – gradvist. Regeringskontorerne åbnede, det samme gjorde flere og flere forretninger og private kontorer, og dermed begyndte de flere millioner indbyggere igen at bevæge sig rundt i byen og rundt blandt hinanden.

Det kunne bl.a. ses i undergrundsbanen, som godt nok havde fungeret under hele karantæneperioden, men som nu pludselig var fyldt med passagerer igen.

Det samme var parkerne, de private besøg blev igen normalen, og i bybilledet var det tydeligt, at Hongkongs indbyggere havde glædet sig til igen at gå på restaurant eller hænge ud på byens cafeer.

De første dage efter byens genåbning gik det godt. Antallet af smittede steg stort set ikke, og borgerne blev mere og mere trygge ved at bevæge sig ud.

Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, har måttet genindføre nye skrappe restriktioner for kontorer, butikker og indrejse, efter at antallet af smittede igen begyndte at stige. Fold sammen Læs mere Læs mere

Samtidig vendte et betydeligt antal Hongkong-borgere hjem fra deres job eller bopæl i udlandet. De så Hongkong som en slags sikker havn på et tidspunkt, hvor stadig flere lande blev stadig hårdere ramt af coronaepidemien.

Sikker havn

Så de tog den første flyver hjem, og nu har det vist sig, at mange medbragte coronasmitten og var på den måde med til at skabe nye smittekæder i byen, hvor borgerne bor så tæt.

Nu er Hongkongs regering derfor midt i et vildt tilbagetog fra de tidligere lempelser af restriktionerne. For 16. marts begyndte smittetallene igen at stige.

Alle, der ankommer udefra til Hongkong, skal i karantæne med elektronisk lænke på håndleddet, og ingen uden officiel bopæl i Hongkong lukkes ind.

Regeringskontorerne, som har omkring 180.000 ansatte, er lukket igen på ubestemt tid, og de ansatte skal arbejde hjemmefra. Politiet patruljerer igen i betydeligt tal og slår hårdt ned på både borgere, som ikke overholder reglerne om at holde afstand, og på butiksejere, som holder åbent. Og om natten slår politiet ned, hvis barer og natklubber skulle holde åbent.

Hongkong har lukket grænserne for folk, der ikke har bopæl i byen. Samtidig skal alle nyankomne i 14 dages karantæne. Undervejs overvåges de elektronisk med et armbånd, der sladrer, hvis de forlader karantænestedet. Fold sammen Læs mere Læs mere

Selv den livsvigtige og uhyre travle internationale lufthavn er stort set sat på vågeblus. Det er f.eks. slut med transit gennem lufthavnen.

For Carrie Lam, Hongkongs politiske leder, er udviklingen naturlig.

»Hongkong er kommet igennem to faser i coronaepidemien. Først skulle vi have kontrol med smitten fra Kina. Siden skulle vi styre den lokale smittespredning. Siden er borgerne begyndt at slappe mere af, og derfor er det nu nødvendigt at stramme op igen,« sagde Carrie Lam til CNN i weekenden.