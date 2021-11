Dronning Margrethe på statsbesøg midt under coronaeksplosion: »Vi er opmærksomme på den aktuelle smittestigning«

Lyt til artiklen

Dronning Margrethe indleder et stort anlagt statsbesøg i Tyskland på det værst tænkelige tidspunkt.

Det officielle danske statsbesøg blev oprindeligt udskudt på grund af covid-19- situationen. Men onsdag morgen ankommer den danske dronning og kronprins Frederik til Berlin, og smittespredningen er værre end nogensinde.

Samtidig er der i den tyske hovedstad planer om en markant stramning af restriktionerne.

Smittetallet for den tyske befolkning er på det nærmeste eksploderet i løbet af oktober og i begyndelsen af november. Den seneste uge er der blevet registreret det største antal smittede med covid-19, siden coronavirus for første gang blev opdaget i Europa i de første måneder af 2020.

Stor bekymring over smitte

Dronning Margrethe besøger sammen med kronprins Frederik Berlin i to dage. Herefter fortsætter Dronningen uden Kronprinsen til München i delstaten Bayern. Berlin og Bayern er to af de delstater, der i øjeblikket registrerer flest smittede med covid-19.

Smitteudviklingen bliver set på med meget stor bekymring i øjeblikket fra de tyske myndigheders side, mens antallet af indlæggelser på intensivafdelinger vokser hastigt.

De fleste indlæggelser sker for ikkevaccinerede, men med risikoen for kraftig smittepåvirkning er der også hyppige beretninger om vaccinerede, der alligevel bliver syge med covid-19.

På et plejehjem lidt nord for Berlin er mindst 11 beboere døde efter et større smitteudbrud, hvor 44 beboere og 15 medarbejdere blev registreret smittet.

Plejehjemsbeboere blev smittet, selv om de var dobbeltvaccinerede. Ifølge lokale tyske medier havde de endnu ikke fået tredje vaccination. En større andel af de ansatte var ikkevaccinerede.

Det tyske Robert Koch Institut, der står for dataindsamling under pandemien, har registreret en syvdagesincidens på 201,1 pr. 100.000 indbyggere for hele Tyskland.

I nogle lokalområder står det dog langt værre til. Fredag blev der i Tyskland registreret 37.120 smittede – det højeste antal på en enkelt dag siden pandemien begyndte. Forrige fredag blev der registreret 9.658 smittede.

Udenrigsministeriet oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at man følger situationen tæt og »opmærksomme på den aktuelle smittestigning«:

»Vi vil under hele besøget tage de nødvendige forholdsregler, således at statsbesøget gennemføres på en sikker og forsvarlig måde, og vi vil selvfølgelig efterleve alle lokale og regionale restriktioner, herunder afstandsregler og kontaktbegrænsninger som for eksempel brug af medicinsk maske.«

Der er ikke planer om at ændre i programmet for statsbesøget, der finder sted som planlagt, lyder det fra Udenrigsministeriet.

»Ambassaden i Berlin er i tæt dialog med de tyske myndigheder, og det planlagte program forventes gennemført uden ændringer. Statsbesøget sker på invitation fra den tyske forbundspræsident og er længe ventet fra både dansk og tysk side.«

Erhvervsfremstød planlagt

Dronning Margrethes besøg i Tyskland er det første officielle statsbesøg hos den tyske nabo siden 1974. I forbindelse med besøget er der planlagt et stort dansk erhvervsfremstød med en erhvervskonference, hvor Dansk Industri og Dansk Erhverv er medarrangører og med deltagelse af 51 virksomheder.

Derudover skal dronning Margrethe besøge en række kulturinstitutioner i Berlin og i München. I forbindelse med besøget er der i Berlin en stor statsbanket på det tyske præsidentslot, Schloss Bellevue, onsdag aften med den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, som vært.

Torsdag aften er dronning Margrethe vært for en returmiddag. Den gallamiddag skal finde sted på Deutsches Historisches Museum i Berlins centrum. Ifølge invitationen til middagen skal deltagende gæster være »vaccineret, tidligere smittet eller i besiddelse af en gyldig negativ test på tidspunktet for arrangementet«.

Ifølge lokale medier i Berlin overvejer hovedstadens delstatsregering dog at skærpe restriktionerne, hvorefter en gyldig test ikke længere vil være tilstrækkelig. Der kan blive krav om at være vaccineret eller have modstandsstoffer i kroppen for eksempelvis at deltage i offentlige begivenheder og gå på restaurant.

(Denne artikel blev i tidligere version bragt, inden Udenrigsministeriet havde reageret på Berlingskes henvendelse. Udenrigsministeriets svar er tilføjet i artiklen. red.)