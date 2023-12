Eksistens Abonnement

I 86 år har Jørgen Leth taget for sig af tilværelsen. Her er hans fem bedste råd til et godt og interessant liv

Et sted i tilværelsen begyndte Jørgen Leth at spekulere over, om han havde jagtet det forkerte. Han har haft et liv, som er de færreste forundt, men han har også betalt en pris. Derfor giver han nu ungdommen – og dem, der ellers vil lytte – de råd, som han ville have ønsket, at han selv havde fået.