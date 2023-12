Business Abonnement

Her er Elon Musks svenske plageånd: Metalarbejdernes stærke kvinde

Marie Nilsson står i spidsen for de svenske metalarbejderes forbund, der kører hårdt mod hårdt for at få Tesla i Sverige til at indgå en overenskomst. Tesla er ikke den eneste virksomhed, der stritter imod den kollektive svenske model.