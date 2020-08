Business-overblik: SAS advarer nu investorer om konkursrisiko

Godmorgen og velkommen til mandagens businessoverblik.

Vi har samlet de vigtigste historier fra erhvervslivet, så du kan få det store overblik, mens du nyder dagens første kop kaffe.

1. Nu advarer SAS sine investorer om konkursrisiko

SAS er hårdt ramt af coronakrisen, og hvis flyselskabet ikke lykkes med at få en redningsplan på plads inden for få uger, kan kreditorerne miste alt. Den advarsel fik de fredag, skriver Børsen.

Advarslen kom i en meddelelse, hvor SAS annoncerede en aftale, som giver ejerne af selskabets to obligationer bedre vilkår og øger SAS’ renteudgifter i forhold til oprindelige redningsplan, som SAS tidligere har præsenteret.

Men trods de bedre vilkår er der endnu ikke nok obligationsejere, som har nikket ja til planen. Mens henholdsvis 80 procent og 66,6 procent af ejerne af de to obligationer skal støtte planen, var der fredag kun opbakning fra 51,4 procent og 39,6 procent.

Dertil har SAS måttet tilbyde den danske og svenske stat, der ejer henholdsvis 14 procent og 15 procent af flyselskabet, højere rente på et såkaldt hybridlån på seks milliarder svenske kroner.

»Såfremt SAS som følge af en sådan væsentlig negativ indvirkning på dets økonomiske tilstand bliver tvunget til at indgive konkurs, er det sandsynligt, at indehaverne af de eksisterende hybridnotater og obligationer ikke vil kunne inddrive noget af deres krav under noterne,« skrev SAS fredag ifølge Børsen.

2. Negative renter bremser danskernes bankskifte

Danskerne er blevet mindre flittige til at skifte bank i 2020. Det er de negative renter, der har fået færre til at shoppe rundt mellem bankerne, skriver Finans.

En væsentlig del af forklaringen er, at bankerne i dag siger nej tak til nye kunder, som blot ønsker at deponere nogle penge for at undgå negative renter i deres nuværende bank, medmindre de samtidig opretter sig som helkunde.

Det påpeger skift bank-servicen Mybanker.dk, som op mod 40.000 danskere hvert år bruger til at undersøge bankmarkedet.

»Da Jyske Bank som den første indførte negative renter på indlån, valgte mange kunder at flytte deres penge. Men efterhånden som andre banker hoppede med på vognen og indførte negative renter, blev denne trafik mindre og mindre hyppig, og i dag er der sat en effektiv stopper for det,« siger Marlene Nørgaard Carolus, adm. direktør i Mybanker.dk, til Finans.

3. Topøkonom advarer politikerne mod nye helikopterpenge

Forskningsdirektør Torben Tranæs mener, at en af de vigtigste lektioner af coronakrisen er, at vi har lært at lægge snævre egeninteresser på hylden. Men der lyder også en klar advarsel mod at uddele penge til mennesker og virksomheder, der ikke har lidt et tab. Det skriver Berlingske.

»At give de coronaledige en ekstra kompensation er både fair og effektivt, hvis det vel at mærke gøres incitamentskorrekt. Men at kompensere borgere, som ikke har lidt tab, mens mange, der har lidt tab, ikke kompenseres, kan ikke anbefales. Det grundlæggende fordelingsspørgsmål hører hjemme i debatten om samfundsindretning generelt, ikke når vi taler om at komme på benene igen efter en krise som denne,« siger Torben Tranæs til Berlingske.

Torben Tranæs er professor og forskningsdirektør i Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Han er også tidligere vismand.

Tre forhold, investorerne bør holde øje med

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet noterer her sine bud på, hvad investorerne bør have øje for i dag:

Parken Sport og Entertainment nedjusterede efter lukketid fredag forventningerne til helårsresultatet med næsten 200 millioner kroner. Covid-19 gør ondt både på og udenfor grønsværen. Takserer investorerne nedjusteringen til en aktiemæssig advarsel eller giver de direkte rødt?

På trods af, at covid-19 stadig spiller en alt for stor rolle ikke mindst i USA, men også igen i udvalgte dele af Europa, tager investorerne det indtil videre med stor ro. Kan covid-19 blive ved med at være i baggrunden?

Luftfartselskaberne har det naturligvis fortsat økonomisk meget svært. SAS er i forhandlinger med kreditorerne om at få dem med til at konvertere fordringer til nye aktier, og det er ikke givet, at det sker uden en genforhandling og pres. Det samme skete, da Norwegian skulle have ny og ekstra aktiekapital. Hvis obligationsejerne viser sig meget genstridige, kan det blive sværere end beregnet for SAS at blive rekapitaliseret.

