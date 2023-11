Nu forsvinder Instagram ikke, hvis du sletter Threads

Brugerne, der allerede er blevet trætte af Facebook-koncernens konkurrent til X/Twitter, kan nu alligevel godt slette deres konto, uden at Instagram-kontoen samtidig forsvinder.

Det fastslår Instagrams chef, Adam Mosseri, i et opslag på Threads.

Facebook-koncernen, der officielt hedder Meta, lancerede i begyndelsen af juli i år Threads som sin nye, store satsning. Threads skulle udfordre det kaosramte Twitter, som for et år siden blev overtaget af multimilliardæren Elon Musk og en række medinvestorer for 332 milliarder kroner og i sommer omdøbt til at hedde blot X.

Threads er en Twitter-/X-kopi, som teknisk er koblet sammen med fotodelingstjenesten Instagram, som Facebook købte tilbage i 2012 for en milliard dollar. Trækket var smart, for med Instagrams flere end to milliarder brugere ville Threads også hurtigt kunne løfte sig, fordi man kunne lægge opslag ud på tværs af de to sociale medier.

På Threads kan man lægge op til 500 anslag ud sammen med links, billeder og filmklip, og som på X kan andre brugere svare, markere, at de synes om et opslag, eller dele opslaget med andre.

Brugertallet er dykket kraftigt igen

Blot 18 timer efter lanceringen havde Threads da også rundet 30 millioner brugere, og snart efter var tallet helt oppe på næsten 50 millioner dagligt aktive brugere. I august var det dog ifølge analysefirmaet Similar Web dalet til under ti millioner, uden at der dog er blevet offentliggjort officielle, daglige brugertal.

Under indstillingerne i Threads kan man nu ikke alene deaktivere, men også helt slette sin Threads-konto.

Det har fået flere til at ville nedlægge deres Threads-konto, når de nu ikke alligevel brugte den.

Det har man imidlertid hidtil ikke kunnet gøre, uden at ens Instagram-konto samtidig forsvandt. Man kunne kun deaktivere Threads-kontoen, hvis man ønskede at bevare sin Instagram-profil.

Det er det, som Facebook-koncernen nu forsøger at løse. Den nye funktion vil blive tilgængelig via indstillingerne, hvor man kan vælge »Slet eller deaktivér profil«.

Det er ikke kun brugerne, der har været utilfredse med den manglende mulighed for at kunne slette. Også det britiske datatilsyn har lagt pres på og erklærer sig ifølge BBC tilfreds med, at der nu sker noget.

Threads-brugerne vil også snart kunne fravælge automatisk deling af opslag på tværs af Threads og Instagram og/eller Facebook – en funktion, der blev indført for nylig, men som har givet en del kritik.