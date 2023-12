Virksomheder Abonnement

»Netflix-opskrift« skal give mere vind i sejlene til danske lyd- og e-bøger

Den danske pioner Mofibo skal udnytte familiebåndene med forlaget People’s Press til at skille sig ud hos de lydbogselskende danskere, samtidig med at et nyt og billigere abonnement skal give bedre tag i de unge, fortæller den østrigske koncernchef til Berlingske. Han opfordrer danske politikere til at sænke momsen på bøger for at få flere til at læse og lytte.