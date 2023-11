Virksomheder Abonnement

Historisk dansk skandalehandel skal nu afgøres i retten – meget kan være helt anderledes bagefter

Hvor langt kan kapitalfonde gå, når de pakker deres danske investeringer ind i udenlandske datterselskaber? Er det muligt at slippe for at betale erstatning selv efter omfattende svindel? Fredag i denne uge bliver en spektakulær sag mellem to kapitalfonde afgjort i Sø- og Handelsretten.