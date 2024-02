Virksomheder Abonnement

De afviser alt ansvar i Nordic Waste-sagen. Nu risikerer de at ende med regningen: »De kunne have forhindret det. Og det burde de«

Advarselslamperne hos Randers Kommune blinkede igen og igen op til jordskreddet hos Nordic Waste. Alligevel har de under hele sagen afvist alt ansvar. Nu viser det sig, at kommunen har begået en stribe fejl, der risikerer at medføre, at de må punge ud.