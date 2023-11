Skær bare en smule ned - og så falder dit blodtryk

En skefuld mindre om dagen.

Mere skal der ikke til, før du i væsentlig grad reducerer din risiko for at blive ramt af alvorlig sygdom.

Det handler om salt.

Ifølge en ny amerikansk undersøgelse skal der blot en minimal reduktion i ens saltindtag til for at forebygge for højt blodtryk på linje med, hvis man tog medicin mod det.

»Dette er det første studie, der viser, at folk, som allerede er på blodtryksmedicin, kan mindske deres blodtryk endnu mere ved at skære ned på salt,« siger førestforfatter på studiet Norrina Allen, professor i forebyggende medicin på Northwestern University’s Feinberg School of Medicine ifølge CNN.

Hun tilføjer, at selv hvis man ser bort fra medicinen, er det sandsynligt, at 70-75 procent af os vil opleve en reduktion i blodtrykket, hvis vi skar ned på saltet ved måltiderne.

I undersøgelsen blev godt 200 personer sat til at skifte mellem en uge på en diæt med højt saltindhold og en uge på lavt indtag i maden.

Ifølge CNN var det registrerede fald i blodtrykket »hurtigt og dramatisk«.

Der har i årevis været fokus på koblingen mellem et højt blodtryk og et højt saltindtag, når det gælder risikoen for hjerte-kar sygdom.

Herhjemme anbefaler Hjerteforeningen, at saltindtaget kommer ned på fem-seks gram dagligt, hvilket svarer til ca. én teskefuld salt.

Mænd får imidlertid i gennemsnit det dobbelte, det vil sige 9-11 gram salt dagligt, mens kvinder får cirka syv-otte gram, hvilket svarer til cirka halvanden teskefuld.