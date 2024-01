Samfund Abonnement

Pengene er afsat: De kan både overvåge og spionere – kæmpestore droner er på vej til Danmark

Et bredt flertal i Folketinget blev sent torsdag enig om nye investeringer til Forsvaret for 16 milliarder kroner. Knap tre af milliarderne skal bruges på droner i flystørrelse – sandsynligvis overvågningsudgaven af USAs berygtede Reaper.