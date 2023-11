Samfund Abonnement

Dansk rigmand lod arvinger vente i 100 år. Nu skal hans sagnomspundne samling sælges

Smørkongen Lars Emil Bruun efterlod sig et mærkværdigt testamente, der kan gøre nulevende efterkommere til mangemillionærer. Men først skal hans enorme samling på auktion. »Det er en kæmpe begivenhed,« siger en kender af den vilde historie. Og i kulissen står staten og en række andre aktører på spring for at få en bid af kagen.