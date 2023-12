Politik Abonnement

Han blev omtalt som »KlammeMike« og kastet på porten. Nu åbner politiker svær debat om lovgivningen

Mike Villa Fonseca er fortid i Moderaterne, og centrale stemmer i partiet mener ikke, at han bør sidde i Folketinget. Et medlem af regeringspartiet siger nu, at der også er brug for en diskussion om, hvorvidt den nuværende lovgivning er for slap.