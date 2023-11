Findsens advokat i benhård kritik af Københavns Byret: »Gode venner med PET«

Inden retssagen mod Lars Findsen kunne begynde, havde hans forsvarsadvokat, Lars Kjeldsen, forberedt 20 røde ringbind med processager, der skulle definere rammerne for selve sagen.

Den første førte processag handlede om at få flyttet sagen fra Københavns Byret til Retten i Lyngby.

Den officielle forklaring lød på, at Lyngby lå tættere på Findsens bopæl. Men i dagens afsnit af »Pilestræde« fortæller Lars Kjeldsen, hvad forsvarets egentlige strategi var.

»Den virkelige grund (til, at vi ønskede sagen flyttet, red.) var, at vi ikke havde stor tillid til de dommere, der behandlede sagen nede i Københavns Byret,« siger han.

Højesteret endte med at give Lars Findsen medhold: Sagen skulle køre i Lyngby.

Lars Kjeldsen har tidligere afvist at kommentere på Højesterets kendelse. Men nu åbner forsvarsadvokaten op over for Berlingske.

Lars Kjeldsen kritiserer Københavns Byret for at have afsagt 60-70 aflytningskendelser på Lars Findsen inden for en kort periode.

»Det virkede, som om det havde kørt på samlebånd dernede,« siger Kjeldsen, der er en af landets førende forsvarsadvokater, og som har haft adskillige prominente klienter, heriblandt Stein Bagger, Klaus Riskær og tidligere PET-chef Jakob Scharf.

Kaffe til gode venner

Særligt kritisk er Lars Kjeldsen over for det forhold, han oplevede mellem Københavns Byret og PET.

»Man står i en situation, hvor man har et indtryk af, at der er et tæt samarbejde mellem retten og PET. Altså for eksempel var det sådan til de første retsmøder under varetægtsforhandlingen, at PETs medarbejdere bare gik ud i baglokalet og skænkede kaffe op af retspersonalets kaffe. Så gode venner var de. Og det bliver man jo ikke tryg ved,« fortæller han.

Hvorfor er det et problem, at PET går ud i baglokalet i Københavns Byret og tager en kop kaffe?

»Forestil dig, at en tiltalt eller en advokat gjorde det. Man ville jo blive kostet ud. Altså de kendte hinanden for godt,« siger Lars Kjeldsen i »Pilestræde«.

Berlingske har forelagt kritikken for Københavns Byret, som ikke ønsker at kommentere.

I interviewet udtaler Lars Kjeldsen sig også om de øvrige processager, der ultimativt førte til, at sagen mod Lars Findsen blev droppet – og han reagerer på anklagemyndighedens efterfølgende kritik og ønske om at ændre lovgivningen.

Du kan høre hele interviewet herunder eller ved at finde »Pilestræde« der, hvor du lytter til podcast.