Advokatfirmaet Bech-Bruun taber i Højesteret: »Den her sag kommer til at klæbe sig til dem i rigtig mange år«

Advokatfirmaet Bech-Bruun skal betale et trecifret millionbeløb for deres rådgivning af tysk svindelbank i udbytteskandalen. Og selvom firmaet er forsikret godt, får sagen alvorlige konsekvenser for dem, siger Berlingske-journalist Vibe Hyltoft i »Pilestræde«.