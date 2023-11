Økonomi Abonnement

Her er danskernes oversete milliardgevinst. En god kilde »til løbende indkomst«

Det er vigtigt at tage højde for udbytter, når man ser på sin aktieinvestering, viser beregninger, Berlingske har lavet. Eksperter understreger, at udbytter kommer med en pris. Se liste over danske udbytter i bunden af artiklen.