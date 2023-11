Økonomi Abonnement

Årets største klimastatus: Kun ét ud af 42 områder holder tidsplanen

Dette års klimakonference, COP28, nærmer sig, og der er nok at tage fat på. En omfangsrig analyse viser nemlig, at man blot er på vej til at nå klimamålene på ét ud af 42 områder.