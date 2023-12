Kultur Abonnement

De siger, at han har »solgt sin sjæl«. Nu frygter Yaqoub Ali ekstremismens genkomst

Yaqoub Ali plejede at radikalisere unge muslimer. Han ved om nogen, hvad der skal til for at skubbe folk ud i ekstremerne. Derfor frustrerer det ham, at den voldelige debat om krigen mellem Israel og Hamas gør det umuligt at være ung muslim på midten.