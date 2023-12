Kommentatorer Abonnement

Bertel Haarder går til modangreb på mediernes hekseafbrændinger: »Straffen er livsvarig«

I stedet for at kritisere de folkevalgte, som har slidt og slæbt for at blive valgt, burde vi kritisere alle de højt kvalificerede ledere og fremgangsrige folk, som tidligere ville have været oplagte kandidater, men som i vore dage ikke skal have noget af at blive offentlige personer.